Messina, il pranzo di Currò alla “Albino Luciani” chiude il caso mensa

Potrebbe essere circoscritto ad un fatto episodico, quanto denunciato a novembre dai genitori di alcuni alunni della scuola Albino Luciani, a proposito del cibo servito ai loro figli nella mensa dell’istituto. Una delegazione si era presentata negli uffici dell’assessorato alla Pubblica istruzione, lamentando una qualità «reterata e scadente» del cibo offerto ai propri ragazzi. Immediata era stata la risposta dell’assessore al ramo, Pietro Currò, e del sindaco, Federico Basile, che avevano scritto al dirigente del dipartimento chiedendo di avviare una verifica sia dell’effettiva situazione alla mensa della Albino Luciani, sia quella riscontrata in tutti gli istituti comprensivi della città. Il servizio, infatti, è gestito in tutte le scuole dalla stessa ditta il consorzio La Cascina, titolare dell’appalto affidato dal Comune.

E le verifiche sono andate effettivamente avanti, non riscontrando, finora, problemi di questo tipo. Non solo. L’assessore Currò, in prima persona, è andato anche oltre e nei giorni scorsi, nell’ambito di una visita effettuata proprio all’istituto comprensivo Albino Luciani, nel plesso Primo Molino, si è seduto a tavola con i ragazzi.

Currò, accolto dalla dirigente scolastica Grazia Patanè, ha portato i saluti del sindaco e, oltre che discutere di più generali tematiche legate al mondo della scuola, ha voluto condividere il pranzo con gli alunni dell’istituto, proprio alla luce di quanto era stato denunciato un mese fa.