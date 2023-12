Giardini Naxos, il sindaco Stracuzzi decaduto: il ricorso in Appello sospende la sentenza

E adesso cosa succede? Sono in tanti in questi giorni a chiederselo a Giardini Naxos, dopo la decadenza dalla carica del sindaco Giorgio Stracuzzi dichiarata dal Tribunale di Messina per motivi di incompatibilità.

La decisione assunta nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile (presidente Corrado Bonanzinga, a latere Caterina Mangano e Maria Luisa Tortorella) è immediatamente esecutiva ma il primo cittadino ha 30 giorni di tempo per presentare appello e non appena lo avrà depositato l’esecuzione dell’ordinanza di primo grado sarà sospesa, in attesa dell’esito del ricorso alla Corte d’appello.

Il sindaco ritiene però che fin quando non presenterà ricorso non vi sarà nessuna decadenza automatica né per lui né per la Giunta. Aspetti che saranno chiariti a partire da lunedì, quando la segreteria comunale interloquirà con la Regione per avere delucidazioni su quali saranno i prossimi passaggi.

La normativa elettorale, in questo caso l’art. 11 della Legge regionale 35 del 1997, più volte modificato fino alla Legge regionale 7 del 2017, prevede che la cessazione dalla carica di sindaco per decadenza comporti la cessazione dalla carica della rispettiva Giunta ma non del rispettivo Consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni da effettuarsi nel primo turno elettorale utile.

Secondo le indicazioni dell’assessorato regionale Autonomie locali, inoltre, sino all’insediamento del Commissario straordinario, nominato in sostituzione del sindaco cessato dalla carica, le funzioni indifferibili di competenza del sindaco e della Giunta sono svolte dal vicesindaco e dalla Giunta. L’ordinanza del Tribunale ricostruisce tutti i passaggi della vicenda, scaturita dal ricorso presentato l’1 marzo 2022 dai consiglieri di minoranza Agatino Bosco e Francesco Palumbo, che in qualità di cittadini-elettori hanno chiesto la decadenza di Stracuzzi per incompatibilità legata a due incarichi professionali affidati nel 2019 al fratello, l’arch. Antonino Stracuzzi, ai sensi del Tuel e dell’Ordinamento amministrativo siciliano.

