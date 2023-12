Messina, paura a Grotte per uno squalo a pochi metri dalla riva: ma è un'innocua verdesca

Un squalo, verosimilmente un'innocua verdesca, è stato avvistato vicino alla costa di Grotte, a Messina, causando preoccupazione tra i nuotatori locali che praticano nuoto anche in inverno. La situazione è stata prontamente gestita da alcuni pescatori.

L'inattesa "visita" ha portato anche all'interruzione dell'allenamento di un gruppo di surfisti del Windsurf Club Messina.

Nonostante la loro presenza possa sembrare allarmante, è importante ricordare che gli incidenti con questi animali sono estremamente rari. La maggior parte di questi squali non rappresenta una minaccia diretta per l'uomo, essendo la loro dieta composta principalmente da pesci più piccoli e invertebrati marini. Ci sono, infatti, almeno 47 specie che chiamano casa il Mediterraneo e pochissime rappresentano una minaccia per le persone.

In ogni caso, la sicurezza è fondamentale. Gli esperti consigliano di rimanere calmi in caso di avvistamento di uno squalo, di non avvicinarsi all'animale e di informare immediatamente le autorità locali.