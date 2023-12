Messina, incontri sessuali con gli studenti: indagato professore

È una storia torbida. Ancora tutta da chiarire. Ma l’indagine è già scattata e interessa due procure, quella ordinaria e quella dei minori.

Un professore dell’Istituto tecnico “A. M. Jaci” è stato iscritto nel registro degli indagati perché avrebbe avuto più incontri sessuali a quanto pare con alcuni alunni e ragazzi minorenni, dopo aver pubblicato alcuni annunci espliciti su delle chat per cercare di avere contatti.

In questi ultimi giorni la vicenda, che è seguita personalmente dal procuratore facente funzioni Rosa Raffa e dal procuratore per i minorenni Andrea Pagano, ha registrato un’intensa attività d’indagine da parte dei carabinieri del nucleo investigativo, che stano lavorando con grande sforzo per ricostruire tutto.

Alcuni ragazzi a quanto pare sarebbero stati già sentiti come “persone informate dei fatti”, con tutte le cautele tecniche che bisogna rivolgere agli adolescenti, quindi molto probabilmente con il supporto di assistenti sociali e psicologi. Questo soprattutto per cercare di ricostruire nella maniera più verosimile tutti i fatti che si sono verificati nei mesi scorsi. Si tratta com’è comprensibile di un’indagine delicatissima, che dovrà essere portata avanti per accertare tutti i risvolti.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina