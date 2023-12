Un 65enne di Nizza di Sicilia è stato denunciato dalla polizia locale, guidata dal comandante Daniele Lo Presti, per i reati di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. L’uomo ha inveito contro una degli agenti in servizio per fatti connessi all’esercizio delle funzioni, durante l’attività di controllo del territorio con particolare attenzione alle soste irregolari, ed è stato deferito in stato di libertà.