Messina, via al piano di dimensionamento: in città si uniscono quattro scuole

Adesso la decisione è definitiva. Venticinque le scuole interessate, in vario modo, dal dimensionamento scolastico. Undici le dirigenze in meno a partire dal prossimo settembre e con i presidi ci saranno anche altri Dsga, i vecchi segretari scolastici, in meno. O almeno dovranno trovare una nuova collocazione. Questo in sintesi l’esito del lavori dell’assessorato regionale all’Istruzione che ha valutato le proposte arrivate dal tavolo del Provveditorato e della conferenza provinciale.

Di fatto tutto il piano di intervento immaginato a Messina è stato adottato dalla Regione che lo farà applicare a partire dal prossimo anno scolastico.

Le novità normative recentemente introdotte hanno portato il livello minimo di studenti per avere garantita l’autonomia scolastica da 600 a 900 unità, fatta eccezione per i territori montani. Questo non vuol dire che tutte le scuole che hanno meno di 900 iscritti siano state interessata dal piano di dimensionamento ( e nella nostra provincia sono parecchie di più delle 11), ma nella divisione fra il numero di studenti, appunto, per 900, il risultato è stato che la nostra provincia doveva tagliare 11 autonomie. In linea di principio la scelta è stata quella di unire scuole sotto soglia per far loro superare l’asticella.

