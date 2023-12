Testa di maiale infilzata nell'inferriata della caserma dei carabinieri di Longi, s'indaga

Potrebbero esserci o uno scherzo di pessimo gusto o, più probabilmente, il gesto di uno sconsiderato dietro al ritrovamento di una testa di suino nero mozzata, lasciata appesa da ignoti in un’inferriata antistante la Stazione dei Carabinieri di Longi. Il tutto senza che nessuno si accorgesse di nulla. Si tratta, qualcunque sia la natura di quanto accaduto, di un gesto gravissimo che merita da parte dell’autorità giudiziaria, così come delle forze dell’ordine, il massimo dell’impegno per arrivare in tempi celerissimi alla soluzione del caso.