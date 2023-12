Taormina, il lodo Impregilo ora è un ricordo: ci sono voluti ben 26 anni

Mancavano solo le sottoscrizioni definitive sull’accordo e sono arrivate nelle scorse ore, per chiudere definitivamente una vicenda che ha pesato come un macigno sulle finanze del Comune di Taormina.

Si è chiuso per sempre ieri il cosiddetto lodo Impregilo, riguardante l'appalto dei lavori di realizzazione del collegamento sotterraneo tra i versanti nord e sud del centro storico e i parcheggi sotterranei.

La Commissione straordinaria di liquidazione, composta dal presidente Lucio Catania e da Maria di Nardo e Tania Giallongo, ha infatti firmato l'accordo transattivo con l’associazione temporanea di imprese costituita da “Hce Costruzioni SpA” (mandataria) e le società “Icla Spa”, “Comil Spa” e “Studi e Progetti Costruzioni” (mandanti), che hanno espressamente rinunciato ad ogni giudizio in essere e ad ogni pretesa vantata o da vantare accettando di chiudere la partita con l’accoglimento dell’offerta formulata dall’organismo di liquidazione per l’importo di 23.500.000 euro, di cui 2.094.985 euro già versati, con la somma forfettaria e omnicomprensiva di 21.405.015 euro da versare entro 30 giorni e la rinuncia a tutti i contenziosi in corso.

