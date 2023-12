Milazzo, disco verde alla riconversione della Centrale termoelettrica

Arriva il via libera dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica al progetto di riconversione della Centrale A2a Energiefuture di San Filippo del Mela. Nel corso della Conferenza di servizi tenutasi nei giorni scorsi, è stato rilasciato parere favorevole al riesame parziale dell’Aia, rilasciata nel 2021, inerente l’installazione di un nuovo ciclo combinato negli impianti di Archi. Nello specifico, A2a aveva chiesto di poter utilizzare gas naturale in sostituzione dell’olio combustibile denso che ha sin qui alimentato la Centrale, impegnandosi a mantenere sostanzialmente invariata la capacità di produzione elettrica, pari a 843 Megawatt elettrici a fronte degli attuali 866, e quindi ottenendo una «significativa riduzione delle emissioni massiche e delle ricadute di ossidi di azoto» e – si legge nel Parere istruttorio conclusivo (Pic) – a ridurre praticamente a zero le emissioni in atmosfera degli inquinanti tipici della combustione a olio combustibile quali polveri, ossidi di zolfo, metalli, Ipa (Idrocarburi policicli aromatici) e sostanze organiche volatili, nonché delle emissioni di CO2 per unità di energia elettrica prodotta, grazie alla maggiore efficienza e alla diminuzione della potenza termica installata».

