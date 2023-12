Messina, il crac dell’Italgeo Srl: condannati Giuseppe e Claudio Barbera

Pesante condanna in primo grado, dopo tre anni di processo, era iniziato nel gennaio del 2018, per i fratelli Giuseppe e Claudio Barbera, coinvolti in una inchiesta della Procura e della Guardia di Finanza di qualche anno addietro su un caso di bancarotta fraudolenta legata al fallimento dell’impresa “Italgeo Srl”, una società che operava nel settore dei sondaggi e delle trivellazioni. I due imprenditori sono stati ritenuti colpevoli di alcuni capi d’imputazione dalla prima sezione penale del tribunale presieduta dal giudice Maria Eugenia Grimaldi. Il collegio ha condannato Giuseppe Barbera alla pena di 8 anni di reclusione (oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare), mentre ha condannato Claudio Barbera alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione (oltre al pagamento delle spese processuali).

