Fondazione Lucifero di Milazzo, bilancio sotto esame

Corsa contro il tempo alla Fondazione Lucifero per approvare gli strumenti finanziari ed evitare la possibile decadenza del Cda.

I consiglieri sono tornati a riunirsi, raggiungendo finalmente il numero legale e hanno iniziato l’analisi del Consuntivo 2022 che presenta l’ormai nota discrasia di circa 740mila euro rappresentati da somme che erano state impegnate oltre 15 anni fa per la ristrutturazione di un palazzo della Fondazione in marina Garibaldi e poi utilizzate per altre finalità. Quella voce – come sostenuto dal presidente Scicolone – non è stata mai nuovamente rimpinguata. Da qui la decisione di eliminarla. Sul punto però c’è il parere negativo della segreteria della Fondazione e del revisore dei conti.

L’ultima parola spetterà ai consiglieri, che dovranno anche pronunciarsi sul Previsionale 2023.

