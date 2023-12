Barcellona, violenza sessuale sull’ex convivente: chiesti 11 anni e 2 mesi

Al termine della requisitoria del processo per reiterati reati di violenza sessuale, ben due consecutivi in giorni diversi, e atti persecutori che sarebbero stati portati a temine in un paese dell’hinterland da un uomo di 41 anni di Barcellona, nei confronti della sua ex convivente, con la quale aveva avuto una relazione durata otto mesi, interrotta unilateralmente nell’agosto dello scorso anno, la pubblica ministera Dora Esposito, del pool di magistrati che si occupano dei reati da “Codice rosso” della Procura di Barcellona, diretta da Giuseppe Verzera, ha chiesto ai giudici del Tribunale di Barcellona la condanna dell’imputato a 11 anni e 2 mesi di reclusione.

