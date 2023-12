Taormina, diversi autobus sono al... capolinea: Asm cerca mezzi usati da acquistare

Il presidente Giuseppe Campagna lo aveva annunciato due mesi fa e adesso quel giorno si avvicina.

Dall’1 gennaio diversi autobus dell’Azienda servizi municipalizzati destinati al trasporto pubblico locale a Taormina non potranno essere più utilizzati perché inquinanti.

Su 13 mezzi, come spiegato allora in consiglio comunale dal vertice della Municipalizzata, la maggioranza sono di categoria Euro 2 e 3 e dunque potranno circolare fino al 31 dicembre 2023, visto che dal Governo non sono arrivate nuove proroghe al divieto di utilizzare i veicoli più vetusti, come era avvenuto un anno fa consentendo così il mantenimento dei veicoli per altri 12 mesi.

L’Asm si è dunque attivata per evitare interruzioni al servizio e ha pubblicato una manifestazione di interesse per la ricerca di mercato finalizzata alla fornitura di autobus usati. Almeno 3 i veicoli che la Municipalizzata taorminese punta a reperire, soprattutto per coprire le linee extraurbane, visto che vi è l’urgenza di dotarsi di mezzi sostitutivi.

L’avviso, firmato dal gestore dei trasporti Giuseppe Panarello e dal direttore generale Giuseppe Bartorilla, stabilisce che i mezzi da acquistare dovranno essere di classe ambientale non inferiore a Euro 5, immatricolati o reimmatricolabili come servizi di linea, con una lunghezza tra 9 e 10 metri, con motore posteriore, climatizzati e con organi meccanici perfettamente efficienti per l’immediato inserimento nel parco rotabile. Le proposte con le caratteristiche tecnico-funzionali degli autobus dovranno essere presentate entro il 10 dicembre.

