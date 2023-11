Pronto soccorso di Milazzo, rebus irrisolto

Tensostruttura, ma non solo. Nel corso del sopralluogo tenutosi ieri mattina all’ospedale di Milazzo per cercare di trovare la soluzione idonea a mantenere il Pronto soccorso anche durante i lavori di ristrutturazione, è tornata in auge anche l’ipotesi che era stata sollevata lo scorso anno ed è stata ripresa in Commissione Salute dall’on. Pino Galluzzo, di realizzare temporaneamente il pronto soccorso nell’area dell’ex psichiatria.

Una ipotesi che è stata ribadita anche dal sindaco Pippo Midili il quale ha sottolineato che esiste un progetto definitivo per adeguare quell’area, e che sino allo scorso anno c’erano pure i soldi per realizzare l’intervento.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina