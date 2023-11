Messina, ordinanza del questore dopo le due denunce: più controlli davanti alle scuole

Controlli più stringenti davanti alle scuole cittadine. Adesso c’è un’ordinanza del questore Gabriella Ioppolo che mette nero su bianco la risposta chiara all’allarme, ma soprattutto all’enorme cassa di risonanza di social e gruppi wapp di genitori e ragazzi.

Cassa di risonanza alla notizia della presenza di un gruppo di stranieri, probabilmente romeni, stando ad una delle denunce presentate nei giorni scorsi ai carabinieri, che avvicinano ragazzini nella zona sud e hanno già compiuto a Fondo Fucile una rapina piuttosto violenta ai danni di una donna in compagnia di un bambino in tenerà età.

Nel provvedimento adottato lunedì, già operativo, il questore Gabriella Ioppolo investe oltre che “casa sua”, ovvero tutte le articolazioni della polizia, anche carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale, per «innalzare gli standard di sicurezza nei pressi» degli istituti scolastici, in particolare di primarie, elementari e medie inferiori, «avendo cura di privilegiare le fasce orarie relative all’inizio ed al termine dell’attività didattica». Una risposta immediata all’allarme, anche per tranquillizzare le famiglie, gli alunni e i professori.

Di questo tema si è parlato anche a margine dell’ultima riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dalla prefetta Cosima Di Stani, che su questo argomento nel corso della riunione ha chiesto a tutti gli addetti ai lavori delle forze dell’ordine la massima attenzione.

E sempre su questo argomento è stata convocata per oggi al Comune una seduta della sesta commissione presieduta dal consigliere Giuseppe Busà, che si occupa della sicurezza urbana, alla quale parteciperanno il vice sindaco Salvatore Mondello e il comandante vicario della Polizia municipale Giovanni Giardina.

