Da San Filippo del Mela a Milano in vespa, 65 anni fa il "Lascia o raddoppia" di Liliana Casola VIDEO

Un viaggio in vespa lungo 1520 chilometri da San Filippo del Mela a Milano per partecipare alla trasmissione di Mike Bongiorno "Lascia o raddoppia", ma non tutto va secondo i piani. È il viaggio-avventura di Liliana Casola, insegnante in pensione e ancora oggi determinata e grintosa con i suoi novant'anni. Ne sono trascorsi ben 65 da quell'esperienza. Ancora ragazzina, Liliana sfida i chilometri e il freddo in vespa, insieme a suo fratello, pur di partecipare all'ambiziosa trasmissione. D'altronde, come il format vuole, serve un gesto eclatante per essere ammessi ai provini. Liliana si sente anche forte della preparazione su Giovanni Verga, che ha studiato per lungo tempo e del quale conosce tutte le opere. Eppure, nonostante la calorosa accoglienza da parte di tutto lo staff del programma, Liliana non verrà ammessa a partecipare. Ancora oggi, dopo 65 anni, l'amarezza è tanta e il motivo del rifiuto è riconducibile ad una censura dell'epoca di carattere politico, considerato che la sua famiglia, e in particolare il padre, era vicina al Partito socialista italiano. Liliana Casola però ha sempre superato gli ostacoli, raggiungendo ben altri successi. È stata un'insegnante molto stimata e la prima donna a sedere in consiglio comunale a San Filippo del Mela. Oggi, sfogliando i suoi ricordi, emerge una donna fortemente determinata e certa del fatto che la cultura e l'ottimismo siano due punti di assoluta forza nella vita.

La sua esperienza a "Lascia o raddoppia" la racconta oggi ai suoi nipoti come una favola. Al Municipio di San Filippo del Mela, ad incontrarla c'è anche il sindaco Gianni Pino, che ha manifestato tutto il suo apprezzamento, a nome della comunità, nei confronti di una donna così fortemente protagonista, che non si è mai arresa di fronte alle difficoltà.