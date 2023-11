Cedimento del lungomare di S. Agata Militello, necessaria un’accelerazione su strategie e appalti

Rabbia e sconforto dopo l’ennesimo crollo sul lungomare di S. Agata Militello con il cedimento, nella notte della scorsa domenica, di gran parte della banchina su villa Falcone e Borsellino. Una situazione già critica dell’arenile santagatese, nell’ultimo decennio funestato a più riprese dall’erosione, il cui peggioramento era temuto e paventato. Oggi in programma i primi sopralluoghi per le valutazioni di somma urgenza e, intanto, il disastro aggiunge inquietudine per il futuro. A serio rischio le attività nell’area di villa Falcone e Borsellino, attrazione nel periodo estivo per i bagnanti di un vasto tratto di spiaggia libera, di fatto reso inaccessibile, per i fruitori dei locali della movida serale, per famiglie, giovani, bambini e non solo. Una situazione che rischia dunque di mettere in ginocchio l’intero comparto turistico, ricettivo e commerciale santagatese.

