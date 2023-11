Bretella sul Mela, ultimo vano appello. Il caso chiuso senza alcuna soluzione

All'indomani delle polemiche scaturite dalle valutazioni dell'entità dei danni subiti dalla bretella di emergenza, il sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò, nel ribadire la piena disponibilità alla collaborazione da parte del Comune, ha rinnovato con una lettera inviata all’assessore regionale delle Infrastrutture, all'ingegnere capo del Genio Civile, e per conoscenza al Prefetto e al sindaco della Città Metropolitana e a quello di Milazzo, l’invito all'assessorato Infrastrutture e al Genio civile «ad addivenire alla convocazione di un tavolo tecnico funzionale all’attivazione di un’iniziativa coordinata di disciplina della viabilità del tratto interrotto dai lavori per la ristrutturazione del Ponte Mela e ciò per consentire la riapertura dei varchi di accesso alla bretella che, tuttavia, a seguito della mareggiata non ha subito danni irreparabili, in quanto sono stati danneggiate solo le barriere “new jersey di plastica». Hanno retto invece i tubi “armco”.

