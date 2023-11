“Molior” di Nino Ucchino lascia Capo Taormina, opera per il G7 mai pagata

Taormina e “Molior”, un matrimonio nato male e finito peggio. La scultura in acciaio inox, realizzata da Nino Ucchino per il G7 del 2017 saluterà definitivamente la Perla sabato prossimo. L’artista di Santa Teresa di Riva, che l’ha realizzata nel suo laboratorio “Steel Art” di Savoca, ha infatti deciso di rimuoverla sei anni dopo dal sito che la ospita a Capo Taormina e ieri, dopo il via libera del Comune, l’avv. Santina Intersimone che lo assiste ha comunicato al sindaco, all’Ufficio tecnico e al Comando di Polizia locale che la scultura verrà prelevata il 2 dicembre, alle 10.30.

Il motivo? Palazzo dei Giurati non l’ha mai pagata all’artista, dopo averla commissionata, ritenendo si sia trattato di una donazione, limitandosi nel febbraio 2018 a coprire solo le spese per la posa dell’opera, pari a 2.688 euro. Nel febbraio 2022, Ucchino aveva chiesto alla Commissione straordinaria di liquidazione l’insinuazione nella massa passiva per la somma di 50.000 euro, a titolo di compenso per la realizzazione della scultura, ma lo scorso 5 giugno l’organismo aveva comunicato il diniego, ritenendo l’opera come dono dell’artista alla città per il G7; il 20 giugno, Ucchino aveva presentato osservazioni, facendo presenti le modalità di conferimento dell’incarico di realizzazione dell’opera concordate con il sindaco del tempo, Eligio Giardina, gli amministratori allora in carica e alcuni funzionari dell’Ente in una riunione in municipio, durante la quale erano stati esibiti gli elaboratori progettuali della scultura e allegata la proposta/offerta per un costo di 50.000 euro. Il 3 luglio, però, era arrivato il diniego definitivo dalla Commissione e rimessa al sindaco l’attivazione delle procedure di rilascio dell’opera, considerato che non esistono atti formali di incarico per la sua realizzazione, né impegno di spesa o atti traslativi del diritto di proprietà.

