Nizza di Sicilia, auto sbanda e sbatte contro il guardrail

Un’autovettura in transito sull’A18 Messina-Catania è rimasta coinvolta nel primo pomeriggio di oggi in un incidente autonomo, fortunatamente senza gravi conseguenze. Il veicolo, una Fiat Panda di colore nero, stava percorrendo la carreggiata in direzione Messina, quando giunto al km 18,900, in corrispondenza del centro abitato di Nizza di Sicilia, si è schiantato contro le barriere di protezione e dopo l’urto con il guardrail la Panda è rimasta di traverso tra la corsia di emergenza e quella di marcia. Al volante dell’utilitaria vi era una donna di Santa Teresa di Riva, che ha perso il controllo del mezzo non riuscendo ad evitare l’impatto. Nell’incidente non ha riportato particolari ferite ma solo tanto spavento ed è stata condotta al Policlinico per maggiori accertamenti sulle sue condizioni di salute. Sul posto la Polizia stradale e il personale del Consorzio per le autostrade siciliane. La circolazione in direzione Messina è stata deviata sulla corsia di sorpasso fino alla rimozione del veicolo incidentato e la bonifica della sede stradale.