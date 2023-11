Esami ripetuti al Galilei di Spadafora, sospesa la docente che inviò gli argomenti in chat

Due sospensioni e cinque archiviazioni. E' quanto trapela in merito al caso degli esami di maturità ripetuti al liceo Galilei di Spadafora. Il comitato di disciplina insediato dal dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale ha sospeso per alcuni mesi sia la docente interna commissaria che inviò in una chat su whatsapp la lista degli argomenti iniziali dell'esame orale agli 11 maturandi della sezione Linguistico, che un altro componente della commissione. Per gli altri cinque commissari invece è stata disposta l'archiviazione. Sugli esiti ancora provvisori della procedura disciplinare vige un estremo riserbo, considerata anche l'alta probabilità di ricorsi da parte dei docenti sospesi o anche dell'ufficio scolastico regionale