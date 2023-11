Taormina aspira alla “Bandiera blu”, il Comune presenterà la candidatura

Cateno De Luca vuole la Bandiera blu anche a Taormina. Ottenuta a S. Teresa di Riva e sfumata a Messina, il sindaco prova alla prima occasione a far assegnare al comune che amministra da sei mesi l’eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.

Già in estate la volontà di puntare al riconoscimento internazionale della Fee era stata manifestata con il lancio dell’iniziativa “Aspettando la Bandiera blu”, con l’avvio di una serie di interventi finalizzati a migliorare i servizi, l’accessibilità e l’aspetto delle spiagge taorminesi.

Adesso la Giunta ha affidato al sindaco l'incarico di presentare l'istanza di candidatura del Comune di Taormina, in particolare per la spiaggia della frazione Mazzeo.

