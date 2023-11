S. Agata Militello, paziente morì in ospedale: assolti due specialisti

Non ci fu imperizia né negligenza nella condotta di due medici in servizio all’ospedale di S. Agata Militello dei quali è stata esclusa in giudizio la responsabilità circa la morte di una paziente.

Il giudice del Tribunale di Patti, Giovanna Ceccon, ha infatti assolto, perché il fatto non sussiste, i medici Giuseppe Miano e Giacomo Sarra, imputati per il decesso, avvenuto nell’ottobre 2017, di una donna 51enne di Alcara Li Fusi. La paziente, sottoposta ad intervento chirurgico al presidio santagatese per patologie a livello intestinale, subì delle inattese complicazioni post-operatorie, mentre era ancora ricoverata, che ne determinarono la morte.

