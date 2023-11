Rassegna stampa 23-11-2023 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Infrastrutture e lavoro, un patto per la Sicilia

Ferrovie, una nuova gara di Rfi per le tre navi sullo Stretto e la riqualificazione della tratta Messina-Palermo

Comune Messina, la commissione Ponte c’è: si tratta sulla presidenza

Messina, ancora il caso Croce: sarà l’Aula a votare sull’incompatibilità

Messina, l’Ateneo alle urne per il dopo Cuzzocrea

Taormina aspira alla “Bandiera blu”, il Comune presenterà la candidatura

Milazzo, disco verde al restyling dell’Ex Mercato coperto

S. Agata Militello, paziente morì in ospedale: assolti due specialisti