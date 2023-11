Morto dopo mesi di cure, il tribunale di Messina dispone nuovi accertamenti sulla salma di Gabriele Iarrera

Il Tribunale di Messina ha disposto una integrazione delle indagini, incaricando la Procura di effettuare un accertamento tecnico autoptico sulla salma di Gabriele Iarrera, il diciottenne deceduto dopo mesi di cure, cui è stato sottoposto a seguito di un gravissimo incidente stradale. Il provvedimento scaturisce al fine di accertare le cause del decesso. E quindi, la riconducibilità dello stesso al sinistro in cui è rimasto coinvolto e l'esclusione di eventuali responsabilità dei sanitari che lo hanno avuto in cura in quel periodo. Il medico legale nominato dall’Ufficio inquirente di Palazzo Piacentini, che dovrà eseguire l'esame autoptico sulla salma del povero Gabriele, è il dottore Giovanni Andò. I genitori di Gabriele, Francesco Iarrera e Vincenza Aragona, costituiti parte civile nel processo penale, assistiti dall'avvocata Maria Grazia Drago, e la sorella di Gabriele, Ylenia Iarrera, anche lei costituita parte civile, assistita dall'avvocato Pietro Fusca, hanno nominato, quale consulente medico di parte, il dottore Antonino Bondì.