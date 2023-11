Infrastrutture e lavoro, un patto per la Sicilia

Un protocollo d’intesa per la formazione e l’avviamento al lavoro di migliaia di siciliani da impiegare nei cantieri ferroviari e autostradali in corso di realizzazione nell’Isola. L’inaugurazione della nuova fabbrica di conci costruita a Belpasso, alle falde dell’Etna. Un piano massiccio di interventi e investimenti con “camera con vista”... sul collegamento stabile tra Sicilia e Calabria.

Scopre tutte le sue carte, Webuild, il colosso italiano (e internazionale) delle Costruzioni, e lo fa oggi con un momento particolarmente significativo: la firma dell’intesa con il presidente della Regione siciliana Renato Schifani (lo stesso avverrà in Calabria con il governatore Occhiuto), all’interno di quella fabbrica che rappresenta il simbolo del “cambio di passo” infrastrutturale che si sta cominciando a realizzare anche qui, tra Messina, Catania e Palermo.

