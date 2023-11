Ferrovie, una nuova gara di Rfi per le tre navi sullo Stretto e la riqualificazione della tratta Messina-Palermo

«A dicembre, insieme con il ministro Matteo Salvini e il presidente della Regione Renato Schifani, presenteremo il progetto di riqualificazione della tratta ferroviaria Palermo-Messina. Stiamo procedendo con l’analisi di fattibilità e lo studio tecnico-economico, che saranno pronti entro la fine dell’anno». L’annuncio viene dai massimi vertici di Rete ferroviaria italiana, cioè dal presidente Dario Lo Bosco, intervenuto ieri a Palermo in occasione della V edizione di “Noi, il Mediterraneo”.

E sempre Rete ferroviaria italiana, in una nota diramata dopo le notizie di stampa riguardanti la costruzione delle nuove navi previste per i servizi di navigazione nello Stretto, conferma di aver sospeso la procedura di gara per la progettazione e la fornitura di due navi veloci di tipo “dual fuel” (Lng/Diesel) elettrico, «a causa della mancata realizzazione dei distributori di Gas naturale liquefatto inizialmente previsti dall’Autorità di sistema portuale di Messina». Rfi, però, precisa di avere in corso «interlocuzioni con i Ministeri competenti per il bando di una nuova gara finalizzata alla realizzazione di tre nuove navi veloci ad alimentazione ibrida, diesel/elettriche, per un importo di 60 milioni di euro».

