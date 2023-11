Messina, lavori alla condotta: bilancio in chiaroscuro e correttivi necessari

Al di là delle dichiarazioni di rito, che qualcosa non abbia funzionato alla perfezione, nel primo dei sei interventi programmati per rimettere a nuovo la vetusta (quarant’anni) condotta dell'acquedotto del Fiumefreddo, è innegabile e non va negato. C’è stata, a complicare le cose, la sfortunata coincidenza del guasto al serbatoio del Montesanto, di fatto il serbatoio più importante della città, che serve buona parte della zona centrale, ma quel guasto è avvenuto domenica notte, quando il ritorno alla normalità sarebbe dovuto avvenire già da diverse ore. E invece così non è stato, perché diverse zone sono rimaste a secco ben oltre la linea di confine tracciata in premessa, quella di domenica mattina.

Non a caso ieri pomeriggio si è tenuto un briefing, voluto dal sindaco Federico Basile, sia con il Coc (il Centro operativo comunale della protezione civile) che con l'Amam, per capire come ridurre ulteriormente i disagi nei prossimi interventi programmati, a partire da quello del 15 dicembre (che non verrà rinviato, con buona pace del capogruppo di Fratelli d'Italia, Libero Gioveni).

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina