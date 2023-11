Bretella sul Mela, potrà essere aperta se gli enti vigilano

Ultima chiamata dal Genio civile nella speranza di poter riaprire la bretella di emergenza che da lunedì pomeriggio è chiusa al transito veicolare per il mancato accordo fra i tre enti interessati. Ieri, dopo l'invito del sindaco di Barcellona che, poche ore prima della chiusura dei varchi di accesso, aveva chiesto all'ingegnere capo dello stesso Genio Civile Santi Trovato, «di farsi promotore di un ulteriore confronto con l’auspicio che si possa addivenire alla convocazione di un tavolo tecnico funzionale all’attivazione di un’iniziativa coordinata di disciplina della viabilità sul tratto interrotto dai lavori di consolidamento e ricostruzione del Ponte Mela, l'apertura ad una soluzione condivisa tra i tre enti non si è fatta attendere. Nella tarda mattinata, l'ingegnere Capo del Genio civile Santi Trovato ed il direttore dei lavori dello stesso ufficio ingegnere Antonino Barone, hanno fatto recapitare ai Comuni di Barcellona e di Milazzo e alla Città Metropolitana di Messina e per conoscenza alla Prefettura, una lettera con cui ha invitato i tre enti interessati, per quanto di competenza, “restando in attesa di comunicazioni formali – e non di comunicati stampa – sull'effettiva e concreta modalità di avvio del servizio “di presidio e vigilanza”, in corrispondenza dei varchi di collegamento delle Sp. 75 alla “bretella provvisoria”.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina