Blackout idrico a Messina, un guasto complica i piani: in alcune zone erogazione regolare soltanto da stamani

Per Amam non si può certamente definire “Buona la prima!”. L’intervento sulla condotta del Fiumefreddo ha creato più grattacapi di quelli preventivati, tempi più lunghi di quelli calcolati. E, soprattutto, tanti disagi ai messinesi. Ci ha anche messo lo zampino un guasto inatteso, che ha inciso sull’approvvigionamento idrico in alcuni punti del territorio comunale. Intoppo del quale la stampa e la popolazione sono stati informati con ritardo, a riparazione già avvenuta da parte dei tecnici dell’azienda di Ritiro.

Dopo le rassicurazioni dei giorni scorsi del sindaco Federico Basile e della presidente dell’Amam Loredana Bonasera, dopo il punto domenicale sul (buon) andamento del cronoprogramma, e la chiusura del Centro operativo comunale – ritenendo l’emergenza ormai archiviata – la realtà dei fatti è stata per certi versi diversa. Ed ecco, a metà mattinata di ieri, i “Chiarimenti in merito alla mancata ripresa dell'erogazione in alcune zone e sul servizio autobotti a supporto della popolazione”. Questo l’oggetto di una nota esplicativa dell’Amam su quanto stava accadendo. E questo il testo diffuso: «Dopo l’intervento legato alla sospensione idrica del 17 novembre e il ripristino della erogazione dal sabato pomeriggio, si è verificato un guasto nella notte di domenica 19 all’impianto del serbatoio Montesanto. Il guasto, che nulla ha a che vedere con l’intervento legato alla programmata sospensione idrica, ha depotenziato il sistema di pompaggio del serbatoio Montesanto, nella linea che alimenta in particolare le zone di Camaro, San Jachiddu, salita Curcuruto, torrente Trapani, via Cappellini, viale Giostra, via Palermo, via Olimpia, Annunziata e strada Panoramica (zona nuovo Parnaso). La riparazione tecnica degli impianti di sollevamento si è appena conclusa ma permangono problemi di distribuzione in rete in tutte le zone interessate». Per questo, «Amam ha potenziato il sistema di supporto alla popolazione tramite autobotti sino a che l’acqua non tornerà in erogazione nel giro di qualche ora tranne al villaggio Annunziata e nella zona di viale Giostra e via Palermo in cui l'erogazione tornerà regolare domani mattina (stamani, ndc)».

