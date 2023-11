Furgone si ribalta in galleria sulla Messina-Palermo, due feriti

Incidente autonomo sulla A20 Messina - Palermo. Un furgone di una ditta di autotrasporti, che procedeva in direzione Palermo, si è ribaltato all’interno della galleria Capo d’Orlando finendo la propria corsa su un fianco al centro della carreggiata. Due persone che si tornavano a bordo del mezzo sono rimaste ferite, in maniera a quanto pare fortunatamente non grave. Sul posto la Polizia Stradale del distaccamento di Sant’Agata Militello, i vigili del fuoco ed i mezzi del pronto intervento stradale. Si è resa necessaria la chiusura di quel tratto di A20, tra gli svincoli di Brolo e Rocca di Capri Leone, per consentire le operazioni di rimozione del mezzo e ripristinare le condizioni di sicurezza della strada.