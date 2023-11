Lipari, proseguono i lavori di demolizione dell’Istituto superiore “Isa Conti Eller Vainicher”

Vanno avanti spediti a Lipari i lavori di demolizione di una parte dell’Istituto superiore “Isa Conti Eller Vainicher” propedeutici alla realizzazione dell’ampliamento della struttura, indispensabile per fare fronte alla penuria di aule che attanaglia, ormai da diversi anni, la scuola e che ha costretto la dirigenza scolastica a dislocare una parte delle attività didattiche in altro edificio, messo a disposizione, in comodato d’uso, dal Comune di Lipari. I lavori d’ampliamento, come si ricorderà, sono stati appaltati dalla Città metropolitana di Messina, proprietaria dell’edificio scolastico, ad aggiudicarseli la ditta Drago di Acireale che ha praticato un ribasso del 26,2200%, per un importo contrattuale netto di 1.929.324,16 euro di cui 42.435,04 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 10%. La ditta acese ha 730 giorni di tempo per realizzarli a partire dal 20 giugno scorso, data in cui è stato firmato, a Messina, il contratto, alla presenza, tra gli altri, del sindaco metropolitano Federico Basile.