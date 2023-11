Inchiesta sulla qualità della vita: Crotone fanalino di coda in Italia, seguono Messina e Caltanissetta

Secondo l’annuale indagine sulla qualità della vita ItaliaOggi - Ital Communications, quest’anno sono gli abitanti della provincia di Bolzano a godere del primo posto in classifica. L’anno scorso la città simbolo delle Dolomiti, da sempre al top del “bel vivere”, si trovava al secondo gradino, quest’anno occupato invece dalla città metropolitana di Milano, seguita poi da quella di Bologna.

Se vi state chiedendo, al contrario, qual è la provincia in cui si vive peggio, in coda alla classifica, come nel 2022, c’è la calabrese Crotone (107ª), insieme alle province siciliane Messina e Caltanissetta (105ª e 106ª).

Quest’anno la qualità della vita in Italia è risultata buona o accettabile in 63 province su 107, in linea con gli ultimi due anni (erano 64 nel 2022; 63 nel 2021; 60 nel 2020, anno dell’emergenza pandemica). Si tratta per lo più di province dell’arco alpino, centrale e orientale, della pianura padana e dell’appennino tosco-emiliano, con ramificazioni verso Toscana, Umbria e Marche. Al contrario, le province del Sud e delle Isole compaiono quasi integralmente nei gruppi 3 e 4 dell’indagine, in cui la qualità della vita è valutata scarsa o insufficiente.

L’indagine 2023 conferma la tendenziale frattura tra il Centro-Nord, più performante e resiliente, e l’Italia meridionale e insulare, caratterizzata da una persistente vulnerabilità.