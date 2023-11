Crisi agli “sgoccioli”, oggi torna l’acqua a Messina

Dovrebbero concludersi oggi gli ultimi disagi dovuti al distacco forzato dell’acqua per la realizzazione di una serie di interventi lungo l’acquedotto Fiumefreddo, e non solo.

Anche le zone più alte della città o quelle in coda alla catena di distribuzione della zona nord (dall’Annunziata a Mortelle), nell’arco della giornata di oggi (e quindi non per forza stamattina, purtroppo) dovrebbero ricevere la prima scorta di acqua dopo la chiusura dell’erogazione di venerdì mattina. Fra le 48 e 60 ore dopo l’avvio del black out, la situazione dovrebbe essere decisamente migliorata o comunque un po’ tutti dovrebbero avere avuto una “razione” utile ad arrivare a domattina quando, davvero si potrà parlare di ritorno alla normalità.

I lavori che sarebbero dovuti durare al massimo 24 ore e chiudersi alle 7 di ieri, si sono conclusi verso le 11. A Sant’Alessio le condizioni della grossa tubazione erano peggiori del previsto e questo ha rubato più tempo ai saldatori che prima hanno tagliato e poi unito le due parti a cavallo del nuovo giunto che è stato installato.

Le quattro ore di ritardo hanno spostato, senza altri aggravi successivi, il cronoprogramma. Dopo i necessari test sulla condotta, l’acqua è arrivata ai grandi serbatoi cittadini attorno alle 16 e verso le 18 è iniziata una prima distribuzione parziale in alcune zone della città. Un rabbocco alle vasche condominiali e ai serbatoi familiari è arrivato da viale Europa a Minissale e poi da viale Europa a Piazza Cairoli, in via comunale Santo, Catarratti, Montepiselli, Noviziato Casazza alta, Catara Lettieri, Bisconte, Camaro San Paolo, Camaro San Luigi, Viale Boccetta e zona Scoppo. Un paio di ore di distribuzione anche per aiutare gli esercizi commerciali che il sabato sera sono più frequentati e che erano rimasti a secco.

