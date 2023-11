Messina, si accelerano le procedure per l’ex Fonderia Ragno

Ulteriori passi in avanti per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione dell'ex Fonderia Ragno che verrà destinata a finalità di inclusione sociale nell'ambito del progetto “Dopo di noi”. È di pochi giorni fa, infatti, la notizia dell'aggiudicazione dei “servizi di collaudo” (sub-lotto prestazionale 5) e dei “servizi di verifica alla progettazione” (sub-lotto 2) da parte di un’associazione temporanea d'imprese costituita da “Engineering Platform 67.12 S.r.l.-Stp (mandataria) e “Ing. Paolo Botton” (mandante), a seguito della gara indetta da Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa del ministero dell'Economia. La Città metropolitana di Messina si è avvalsa, infatti, del supporto di Invitalia per gestire le procedure d'appalto relative ai fondi Pnrr e, in particolare, gli accordi quadro con operatori economici essenziali per il processo di restauro.

