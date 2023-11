Barcellona, bretella sul Mela chiusa da lunedì

Mentre i rappresentanti politici del territorio alzano le barricate e litigano sulla paternità dell'emendamento approvato dall’Ars che stanzia 500 mila euro per l'esenzione del pedaggio autostradale tra Barcellona e Milazzo, il Genio civile annuncia che da lunedì chiuderà i varchi di accesso alla bretella provvisoria realizzata alla foce del torrente Mela per garantire la continuità territoriale tra Barcellona e Milazzo, altrimenti perduta per i lavori in corso per la ristrutturazione del ponte. Infatti con il provvedimento firmato dall'ingegnere capo del Genio Civile Santi Trovato, dal direttore dei lavori Antonino Barone e dal coordinatore della sicurezza Antonino Chiofalo, è stato disposta «da lunedì, 20 novembre 2023 la chiusura, con strutture permanenti, dei varchi di collegamento dalle Sp75 bis e 75 b alla “bretella provvisoria sul torrente Mela”. Bretella che verrà utilizzata esclusivamente come “viabilità di cantiere” per facilitare la movimentazione e le attività collegate ai lavori di consolidamento e ricostruzione dell'impalcato».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina