Messina, terapie d’urto contro gli attacchi hacker: il progetto del Comune

Il 2016 è ricordato come l’anno nero per il Comune di Messina e le sue partecipate sul fronte degli attacchi hacker: a fine marzo, la posta “spiata” dell’allora sindaco Renato Accorinti; ad agosto, l’intrusione nel sito internet della vecchia Atm. Poiché il rischio è sempre dietro l’angolo, c’è un progetto che Palazzo Zanca sta portando avanti in maniera risoluta sotto l’input dell’assessore alle Politiche informatiche Roberto Cicala: “Potenziamento Soc (Security operative center) e nuovi servizi/forniture Cybersecurity”, nell’ambito della Missione 1 Componente 1-Investimento 1 del Pnrr.

La Direzione generale guidata da Salvo Puccio aveva firmato la determina a contrarre e recentemente si è giunti all’affidamento diretto dell’acquisto del Servizio di endopoint security e remote ticketing”. A firmare il provvedimento è stato il rup Pietro Giglio. Aggiudicataria della gara sulla base del minor prezzo, con importo di 138.600 euro, la Easytech spa di Bergamo. Riflettori puntati sul potenziamento del livello di resilienza cyber dei sistemi informativi per la messa in sicurezza dei dati e dei servizi dei cittadini, irrobustendo le infrastrutture e i servizi digitali, nonché le competenze specialistiche necessarie a garantire adeguati livelli di cyber resilienza per il Paese. L’avviso prevede misure volte alla realizzazione di un percorso virtuoso di gestione del rischio cyber possano attuarsi attraverso «censimenti dei livelli di maturità della postura di sicurezza dei servizi e delle infrastrutture digitali delle Pubbliche amministrazioni, un piano programmatico di potenziamento delle capacità cyber a supporto della trasformazione digitale sicura della Pa, il potenziamento a medio-breve termine dei servizi e delle infrastrutture in essere della Pa».

La dotazione finanziaria complessiva ammontava a 45 milioni di euro, mentre, dal canto suo, l’amministrazione comunale di Messina, si avvale di sistemi informatici nel suo Datacenter, struttura digitale complessa, che supportano l’erogazione di servizi digitali sia ad intra, per processi di gestione interni digitalizzati, sia ad extra, e dunque servizi verso i cittadini, imprese ed altre Pubbliche amministrazioni, quali Servizi anagrafici, tributari, urbanistici.

