Messina, da stamattina lavori alla condotta idrica per 24 ore, ma si temono effetti fino a domenica

È scattata stamattina a Messina la prima delle sei interruzioni dell’acqua programmate fino ad aprile. Ventiquattro ore di lavori sull’acquedotto Fiumefreddo che però avranno effetti, per qualcuno, fino a domenica. È infatti il ritorno alla normalità dopo uno stop di un giorno il punto critico di una attività come questa che punta al ripristino delle condizioni di sicurezza della tubazione che porta l’acqua dalle falde dell’Etna ai rubinetti dei messinesi. Molti, non si accorgeranno nemmeno che l’acqua mancherà. I serbatoi privati capienti garantiranno un riserva sufficiente. Altri, specie nelle zone che vano da Giostra a Torre Faro, riceveranno di nuovo l’acqua un po’ più tardi e potrebbero andare in sofferenza. Il linea generale il ripristino è previsto per l’ora di pranzo di domani, ma c’è chi dovrà attendere domenica.

Nella conferenza stampa di ieri mattina il sindaco Basile e l’assessore Minutoli hanno evidenziato il ruolo centrale del centro operativo comunale nella gestione dell’emergenza e quindi di tutte le operazioni ad esse connesse. Il Coc sarà infatti l’unico riferimento per la popolazione che avesse necessità di segnalare criticità e sarà attivo già dalle ore 8 di oggi e raggiungibile al numero telefonico 090-22866 con 30 linee di ricezione delle segnalazioni per garantire la simultanea presa in carico dei disagi e darne pronta risposta.

La presidente dell’Amam Loredana Bonasera ha invece ribadito il programma dei lavori che prenderanno il via alle 7 e che dovrebbero concludersi nell’arco di 24 ore. Nove interventi sulla rete e altri dieci in città per altri lavori programmati da tempo.

Relativamente ai presidi e alle misure Amam sarà in prima linea, con i punti di approvvigionamento idrico sia fissi che mobili al servizio dei cittadini nell’intero territorio urbano.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina