Barcellona-Milazzo: stop al pedaggio su un tratto dell’A20, stanziati i fondi

Il disimpegno della Città Metropolitana e del Comune di Milazzo sulla messa in sicurezza della bretella provvisoria che rappresenta l'unica alternativa in loco per superare l'interruzione causata dai lavori di messa in sicurezza del ponte Mela, non ha frenato le attività collaterali per alleviare i disagi degli automobilisti obbligati a riversarsi sul tratto della statale 113 che collega Barcellona con Milazzo. Per iniziativa del deputato regionale Pino Galluzzo, nella seduta di mercoledì all’Ars, è stato approvato un emendamento in virtù del quale, visto il silenzio della Città Metropolitana che non ha risposto alla lettera del Cas con cui si proponeva il rinnovo dell'esenzione del pedaggio tra Barcellona e Milazzo, sono state stanziate risorse per rimborsare i mancati introiti del Consorzio. L’emendamento di Galluzzo prevede: «Per l’erogazione di un intervento compensativo in favore del Cas, a seguito dei mancati incassi derivanti dall'esenzione dal pedaggio sull’A20, è autorizzata la spesa di 50 mila euro per l'esercizio 2023 e di ben 450 mila euro di per l'anno 2024». Somme prelevate dal capitolo Missione - Programma. Sia l'emendamento che l'autorizzazione ministeriale al Cas per stipulare la convenzione proposta alla Città Metropolitana, sono stati generati da una lettera di Galluzzo e da una contestuale richiesta del sindaco Calabrò. Ovvero la richiesta di «gratuità per gli utenti della tratta Barcellona – Milazzo». Nella lettera inviata da Galluzzo al Cas, si sottolineava: «La nuova bretella di bypass sul ponte del Mela, realizzata ed aperta dal Genio Civile, non ha ottenuto i risultati sperati. La bretella rimane aperta solo negli orari di cantiere – dalle 8,30 alle 16,30 – e in ogni caso diventa impercorribile ai mezzi commerciali e più pesanti al primo accenno di maltempo o anche di deboli piogge che da qui in avanti saranno sempre più frequenti».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina