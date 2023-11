Messina-Palermo chiusa tra Milazzo e Rometta: previsti code e rallentamenti sulla statale 113

Cosi come comunicato e stabilito dal Cas - dalle 7 di oggi e fino alle 20 di domani - è prevista la chiusura del tratto della A20, compreso tra gli svincoli di Milazzo e Rometta, in direzione Messina, con uscita obbligatoria a Milazzo. Proseguiranno quindi i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione lungo l'autostrada A20 Messina-Palermo.

Previsti per le prossime ore rallentamenti e code sulla Statale 113 tra Milazzo e Rometta. Caos che si è gia verificato martedì scorso, da Rometta a Milazzo, in direzione Palermo, per gli stessi motivi legati ai lavori in autostrada. Le amministrazioni comunali dei territori interessati raccomandano agli automobilisti la massima prudenza e cautela lungo la percorrenza della Statale 113.