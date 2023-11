Messina, la ciclabile sbarca in via Garibaldi. Sulla Tommaso Cannizzaro ci sarà una corsia in meno per le auto

Nella città dei cantieri aperti, quelli per la realizzazione della pista ciclabile, sono fra quelli che più di altri hanno sollevato interesse, curiosità e qualche dubbio. Dopo il completamento del tratto di Corso Cavour, con i cordoli che sono entrati prepotentemente nell’agenda politica cittadina, da ieri sono partiti i lavori di profondo aggiornamento dell’area di via Garibaldi, nella parte che va da Boccetta a via Cesare Battisti. Successivamente, il cantiere si sposterà sul viale San Martino nella parte che da viale Europa porta a Villa Dante. Quindi l’altro tratto del Viale fino a Piazza Cairoli e per finire, l’ultimo passaggio sulla via Cannizzaro, l’arteria che più di altre sarà modificata. In termini generali, si tratta della realizzazione di una linea dedicate alla bici che colleghi Villa Dante con Villa Mazzini. Questo ring del centro città misura 5,7 km di cui 3,4 sono nuovi e gli altri rivisti con corsia riservata da cordoli. E allora rivediamo come cambierà la viabiltà nei vari tratti.

Via Garibaldi – via Battisti

È il cantiere aperto in queste ore. La pista sarà solo nella carreggiata di monte e sarà larga due metri. È il punto in cui maggiore sarà lo spazio per le due ruote. Sparisce la corsia riservata ai bus, sostituita dalla pista. Le carreggiate per le auto restano due e i mezzi pubblici marceranno insieme al resto del traffico. Ovviamente è esclusa ogni tipo di sosta, che anche prima era vietata, ma che fisicamente era possibile. L’altra novità è che, all’altezza delle due fermate dei bus di quel tratto, saranno montate delle pedane alte una quindicina di centimetri, definite salvagenti, sulle quali scenderanno i viaggiatori dei bus e consentiranno loro di raggiungere il marciapiedi in sicurezza attraversando la pista ciclabile. Altro effetto indiretto è che i bus turistici che sostano davanti a Palazzo Zanca aspettando i croceristi dovranno spostarsi un po’ più avanti, perché altrimenti l’imbuto bloccherebbe il traffico.