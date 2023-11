Messina, il sottosegretario Barachini in visita alle redazioni e al centro stampa di Società Editrice Sud

Il sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini alla sua prima presenza istituzionale in Sicilia, ha visitato questa sera il polo aziendale di Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia, accolto dal presidente e direttore editoriale Lino Morgante, presidente della Fondazione Bonino Pulejo, e accompagnato dalla prefetta Cosima Di Stani. Presenti i componenti del cda dell’ente no profit, socio di riferimento della Ses, Margherita Leto, Salvatore Ruggero Arena, Sanny Calarco, Eugenio Cucinotta, il vicepresidente Ses Giuseppe Ilacqua, la redazione e il settore poligrafico.

Nel polo aziendale, situato sulla via intitolata al fondatore della Ses, Uberto Bonino che le diede vita nel 1952, hanno sede tutti gli uffici amministrativi, la direzione, le redazioni dei media della Gazzetta del Sud (giornale cartaceo, sito web, tv Rtp e radio Antenna dello Stretto), la Fondazione Bonino Pulejo e Speed, la concessionaria commerciale del Gruppo.

La visita ha toccato anche il centro stampa, nella fase serale della piena attività produttiva, con le due rotative, una tradizionale e una a torri di ultimissima generazione, inaugurata nel 2018, anno in cui il Giornale di Sicilia, storica testata siciliana nata nel 1860 è entrata a far parte del Gruppo Ses con tutti i suoi media (giornale, sito web, tv Tgs e radio Rgs) .

Un impianto tecnologicamente all’avanguardia, nel quale oltre ai quotidiani del gruppo (Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia), vengono stampate anche altre nove testate, contribuendo a garantire la pluralità dell’informazione nei territori di riferimento, Sicilia e Calabria. Alla rotativa Kba che stampa full color fino a 96 pagine in formato 35x50, fino a 40mila copie all’ora è stata poi affiancata la nuova rotativa, più ecologica ed efficiente, che può stampare fino a un massimo di 72 pagine full color in formato 31X44. È una macchina a singola larghezza basata su 9 torri, un vero gioiello innovativo per automazione ed elettronica, che prevede al termine di ogni ciclo il cambio lastre completamente automatico e il controllo remoto. È stata progettata per edizioni brevi e consente una elevata produttività. È inoltre dotata di un sistema di controllo del registro automatico che consente una perfetta stampa in quadricromia in formato tabloid.

Domani il dialogo con i giovani

Domattina alle 10 nell’auditorium del polo aziendale il sen. Barachini inaugurerà dialogando con i giovani la quinta edizione della GDS Academy, nell’ambito delle attività di media literacy promosse dal Gruppo Ses per il mondo dell’Istruzione, attraverso in particolare gli inserti Noi Magazine di Gazzetta del Sud e GDScuola del Giornale di Sicilia. Presenti studentesse e studenti, docenti e dirigenti degli istituti scolastici di Messina e della Calabria, e delegazioni universitarie, fra cui quella della Scuola di Eccellenza e della testata studentesca UniVersoMe dell’Ateneo di Messina. Di speciale significato la presenza dei rappresentanti istituzionali, assieme ai quali Ses conduce il suo percorso a beneficio dei più giovani tra informazione e formazione, nel solco della missione della Fondazione Bonino Pulejo, ente no profit azionista di riferimento della Società. L’incontro, in diretta streaming sul canale youtube della Gazzetta, si aprirà alle 10 sul tema “Informazione di qualità tra nuovi media e intelligenza artificiale” con l’introduzione del presidente Morgante, quindi l’intervento del sottosegretario Barachini che poi risponderà alle tante domande preparate da studentesse e studenti sui temi dell’incontro, sempre al centro dell’intensa attività svolta durante l’anno nell’ambito del progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”, patrocinato dall’ordine dei Giornalisti di Sicilia e sostenuto dagli uffici scolastici di Sicilia e Calabria.