Scuole a Messina: trovati gli spazi per l’Archimede, 14 classi entro novembre all'istituto San Luigi

Proseguono i “movimenti” nelle scuole messinesi in vista dei lavori che scatteranno a fine mese. Dopo il trasferimento del biennio del Nautico Caio Duilio, lunedì, al Don Bosco, ieri si è completato il passaggio di consegne dei nuovi spazi all’Archimede.

Il sindaco Federico Basile ha “aperto” le porte dell’istituto San Luigi al liceo di via Regina Margherita che fra qualche giorno, appena sarà completato il trasloco degli arredi, si potrà trasferire. In una decina di giorni il passaggio potrebbe essere completato. Un simbolico taglio del nastro ieri mattina con la preside Laura Cappuccio, i tecnici della Città Metropolitana guidati da Biagio Privitera e anche una rappresentanza degli studenti che hanno preso coscienza della loro “nuova” scuola.

Sono 14 le aule che saranno utilizzate dal liceo Archimede e si trasferiranno le 13 classi dell’indirizzo Linguistico e una prima di quello di Scienze applicate. Nella dotazione garantita dalla Città Metropolitana che, nonostante il ridotto numero di addetti al settore scolastico sta mantenendo tutte le scadenze perentorie che il Pnrr impone, ci sono anche una serie di locali di servizio che possono essere usati dal personale, dalla dirigenza o anche come laboratori. Gli studenti avranno a disposizione anche il grande cortile interno, una piccola palestra interna per le giornate piovose, e, cosa che i ragazzi apprezzeranno, anche uno spazio interno dove poter posteggiare i motorini.

L’Archimede sposta le prime 14 classi dalla storica sede centrale al vicino San Luigi (raggiungibile in 3 minuti a piedi) perché a fine mese, o giù di lì, dovranno partire i grandi lavori di messa in sicurezza, ammodernamento e adeguamento energetico che Palazzo dei leoni si può permettere solo grazie ai fondi del Pnrr che è stato bravo ad intercettare per circa 20 milioni di euro. Solo per l’Archimede lo stanziamento è stato di 8,8 milioni, il più alto fra quelli ottenuti anche dal Seguenza, dal Maurolico e dal liceo Vittorio Emanuele III di Patti.

