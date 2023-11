Taormina, Centro di Cardiochirurgia pediatrica. Un comitato per dire no alla chiusura

Giorni di attese, ansie, paure che da un momento all’altro tutto possa finire e le cure d’eccellenza che i loro piccoli hanno avuto in questi anni siano solo un ricordo. Non sono più disposti ad accettare passivamente il loro destino i genitori dei bambini in cura al Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo di Taormina, struttura la cui permanenza a Taormina è ancora in forte dubbio nella speranza di una proroga della convenzione con il Bambin Gesù di Roma e nella successiva deroga al decreto Balduzzi. Le famiglie hanno deciso di passare all’attacco e hanno organizzato la manifestazione di protesta “Difendiamo la buona sanità insieme” contro lo smantellamento generale dell’ospedale “San Vincenzo”. Manifestazione in programma venerdì 18, alle 10, a Capo Taormina, di fronte l’hotel dove si terrà “Il Meeting del Buongoverno”, la convention nazionale di Forza Italia alla quale parteciperà la classe dirigente del partito e anche il presidente della Regione, Renato Schifani.

I genitori dei piccoli del Ccpm hanno invitato cittadini, associazioni, pazienti e personale sanitario a manifestare contro il depotenziamento dell’ospedale e, soprattutto, per chiedere il mantenimento della Cardiochirurgia pediatrica. Una richiesta arrivata anche dal consiglio comunale di Catania, che ha approvato all’unanimità una mozione proposta dal capogruppo di Forza Italia, Piermaria Capuana (primo firmatario), e dagli altri capigruppo, a testimonianza dell’importanza che riveste il reparto per la Sicilia orientale.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina