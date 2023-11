Scivolano da un'impalcatura a San Filippo del Mela: due operai finiscono in ospedale

Incidente sul lavoro per due operai che, per cause in fase di accertamento, sono scivolati da un'impalcatura mentre stavano eseguendo dei lavori nell'edificio di piazza Fulci, un tempo adibito a scuola elementare a San Filippo del Mela. Uno dei due operai, entrambi trasportati al Pronto soccorso, ha riportato maggiori traumi. Sul posto la polizia municipale, i carabinieri e anche il sindaco Gianni Pino. La struttura è al momento oggetto di lavori di recupero.