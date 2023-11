Messina, il rettore della basilica di Sant'Antonio padre Mario Magro incontra Papa Francesco

Il rettore del santuario basilica di Sant’Antonio padre Mario Magro ha incontrato Papa Francesco: sebbene non fosse la prima volta che il religioso figlio di Sant’Annibale si trovasse faccia a faccia con il Pontefice l’emozione questa volta è stata ancora più forte per il presidente del Collegamento nazionale dei santuari (Cns).

Nel corso dell’incontro, avvenuto al termine del della 57ma assemblea generale del Cns sul tema “Santuario casa di preghiera. In cammino verso il Giubileo 2025”, che si è tenuta alla Domus Mariae di Roma, proseguita poi con il secondo Incontro internazionale per i rettori e gli operatori dei santuari, che ha visto oltre duecento italiani presenti, dall’8 all’11 novembre scorso. Un dialogo breve ma intenso quello fra il rogazionista e Bergoglio sull’evangelizzazione dei santuari e naturalmente la gioia per la notizia, giunta proprio poco prima dell’inizio dei lavori assembleari, della dichiarazione di venerabilità di padre Giuseppe Marrazzo: “Padre Marrazzo, col suo esempio di vita umile e silenziosa, continua a essere presente nel cuore dei messinesi; speriamo di poterlo vedere presto ascritto nel novero dei beati e dei santi”, ha detto Magro.

Come membro dei consultori del Dicastero per l’evangelizzazione nella sezione relativa alle questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo, il religioso ha poi condiviso con il Papa alcune riflessioni sul valore dei santuari - “vere scuole di preghiera che devono sempre più essere luoghi della presenza di Dio che si fa preghiera attraverso il silenzio, le parole del cuore, le formule imparate a memoria o lette attraverso sussidi appositamente preparati” - facendogli dono del volume con gli atti del Convegno nazionale dei santuari dello scorso anno. I padri rogazionisti insieme all’associazione Amici di Padre Giuseppe Marrazzo sono a lavoro per la celebrazione del 31mo anniversario della nascita al cielo del venerabile, il 30 novembre prossimo.