A20 chiusa tra Rometta e Milazzo. Traffico in tilt e caos sulla SS113 FOTO | VIDEO

Come era prevedibile, traffico in tilt sulla Statale 113 nel tratto compreso tra i caselli di Rometta e Milazzo (in direzione Palermo) per via della chiusura dell'autostrada a causa di lavori in corso.

Disagi per centinaia di automobilisti e difficoltà lungo la percorrenza anche per i mezzi di soccorso. A partire dalle 7 di questa mattina e fino alle 20 di domani rimane chiuso al traffico veicolare il tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Rometta e Milazzo, in direzione Palermo, con conseguente uscita obbligatoria a Rometta. Dalle 7 di giovedì e fino alle 20 di venerdì, è invece prevista la chiusura del tratto della A20 compreso tra gli svincoli di Milazzo e Rometta, in direzione Messina, con uscita obbligatoria a Milazzo. Inoltre, a seguito dei lavori di riqualificazione dell'asse viario Irsap di Milazzo-Giammoro (all'altezza di San Pier Niceto) ad oggi il transito lungo il percorso industriale risulta chiuso. Rallentamenti insistenti e criticità quindi sulla Statale.