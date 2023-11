Sant’Agata Militello, asse viario tra Statale 113 e porto: meno burocrazia, lavori più vicini

C’è il via libera ambientale al progetto per la realizzazione dell’asse viario diretto tra la Statale 113 e la zona portuale. Notificato al Comune di Sant’Agata Militello il decreto di non assoggettabilità a Via (Valutazione d’impatto ambientale) a firma della dirigente generale del dipartimento dell’Ambiente Patrizia Valenti. Il provvedimento è stato emesso sulla base del parere della Commissione tecnica specialistica regionale per le autorizzazioni ambientali, presieduta da Gaetano Armao, che ha esaminato il fascicolo inoltrato dal commissario straordinario della Zes Sicilia Orientale, stazione appaltante dell’opera finanziata con 11,2 milioni del Pnrr nell’ambito degli investimenti infrastrutturali.

La non assoggettabilità alla Via rappresenta una tappa fondamentale verso l’avvio dei lavori, fissato entro il 31 dicembre salvo probabili proroghe, che in caso contrario avrebbe dovuto attraversare procedure autorizzative ben più lunghe e articolate. Il decreto contiene 11 prescrizioni ambientali a cui si dovrà ottemperare, prevalentemente con integrazioni documentali all’elaborato esecutivo predisposto dal gruppo di progettisti di cui “Piacentini Ingegneri” è mandataria. Previste condizioni ambientali relative a salvaguardia di suolo, sottosuolo, paesaggi e vegetazione, misure per la mitigazione della cantierizzazione, il piano di utilizzo di terre e rocce da scavo, monitoraggio idrico, del rumore e delle polveri e infine, nella fase post esecuzione, il ripristino morfologico delle aree di cantiere ed un sistema di monitoraggio del sottopasso ferroviario per prevenire fenomeni di allagamento e consentire l’adozione tempestiva di contromisure di protezione civile. L’intervento vedrà la realizzazione dell’asse principale nord-sud di circa un chilometro, diviso in due tratti, con un sottopasso ferroviario e tre rotatorie, di cui lato monte per l’innesto con la Statale 113 e la bretella autostradale, lato mare per l’accesso all’area portuale ed una intermedia di raccordo con l’eventuale futuro asse ovest-est per la zona industriale ed artigianale.

