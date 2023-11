Messina, lo scenario per Europee e Regionali: Pd e Cinquestelle con De Luca?

Dentro Palazzo Zanca tiene banco il doppio caso Maurizio Croce. Doppio perché da una parte viene contestato l’assenteismo cronico in consiglio comunale (8 presenze su 134 sedute, zero nelle commissioni) dell’ex candidato sindaco del centrodestra, dall’altro viene paventata l’ipotesi di una “ineleggibilità sopravvenuta” dello stesso consigliere, che ad agosto ha aderito formalmente a Forza Italia. Fuori dal municipio, però, si delineano più ampi scenari politici, che in qualche modo potrebbero incrociarsi con quanto accade in Aula e finire, nel medio e lungo termine, per condizionare scelte e strategie.

A fornire più di un indizio, in questo senso, è stato, negli ultimi giorni, Cateno De Luca. Il leader di Sud chiama Nord, ex sindaco di Messina e oggi con la fascia tricolore di Taormina, ha lanciato messaggi precisi, non a caso nelle stesse ore in cui la “strana” maggioranza di Palazzo Zanca (che ha visto insieme centrodestra e Pd) gli riservava lo sgambetto sulle vicepresidenze del consiglio comunale. «E se poi succede che Cateno De Luca diventa il punto di riferimento di un'area alternativa al centrodestra, come la metteremo – ha detto –? Vorrò vedere l'atteggiamento di qualcuno quando il quadro politico a livello regionale e nazionale inizierà ad assumere una certa linea». Un riferimento neanche tanto velato a possibili alleanze, che poi è diventato ancora più esplicito quando, commentando il divorzio Renzi-Calenda e invitando il leader di Azione a riflettere «sull’unico accordo possibile» in vista delle Europee, cioè quello proprio con Sud chiama Nord, De Luca ha aggiunto: «Sia chiaro che noi non doneremo il sangue a fondo perduto. Se il movimento deve donare il sangue, lo donerà ai partiti che hanno un peso specifico in Sicilia nell’elezione del presidente della Regione, che sono Pd e Cinquestelle». Perché, ancora parole dell’ex sindaco peloritano, «qualunque nuovo equilibrio passa da noi».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina