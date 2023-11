Paura ad Alì Terme, vasto incendio in un terreno a pochi passi dal palazzetto dello Sport FOTO

Incendio in pieno centro abitato nel primo pomeriggio di oggi ad Alí Terme in provincia di Messina (fascia ionica). Le fiamme sono divampate nella zona sud del paese in un terreno a ridosso delle abitazioni e del palazzetto dello sport e hanno lambito le strutture, fortunatamente senza intaccarle.

In fumo sterpaglie e arbusti in una vasta area tra la Statale e l’istituto scolastico, dove la popolazione è in apprensione (evacuate alcune abitazioni a scopo precauzionale). Sul posto vigili del fuoco del Comando provinciale e del Distaccamento di Letojanni, carabinieri, polizia locale, Protezione civile e Croce Rossa.